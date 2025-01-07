В мини-шортах и со штангой: 62-летняя Деми Мур снялась для глянца

61-летняя актриса Деми Мур стала одной из звезд нового номера журнала W Magazine. Это ежегодный спецвыпуск под названием – Best Performances, он посвящен лучшим актерам и актрисам года. В нем также появились Николь Кидман, Зендея, Пол Мескаль, Анджелина Джоли и др.

Мур предстала на страницах глянца в эффектных образах, подчеркивающих ее фигуру.

Она позировала в спортзале, стоя у зеркала со штангой в руках. На ней были черные топ и мини-шорты от Hermes, которые она дополнила украшениями от Bulgari – колье и кольцом, а также туфлями-лодочками от Christian Louboutin.

Другой образ состоял из черного платья с кружевными вставками от Gucci, которое она дополнила ожерельем от De Beers.

Напомним, на прошедшей 82-й церемонии вручения премии "Золотой глобус" Деми Мур получила свою первую награду за актерскую игру. Она была номинирована в категории "Лучшая актриса в комедии или мюзикле" за свою работу в фильме "Субстанция". Получить статуэтку она не надеялась и была очень тронута.

Деми Мур / Фото: Associated Press

"Я действительно этого не ожидала. Я просто в шоке сейчас. Я занимаюсь этим уже 45 лет, и это первый раз, когда я что-то выиграла как актриса. Я польщена и так благодарна", - сказала она со сцены.

Деми Мур / Фото: Associated Press

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