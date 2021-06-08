В мини-шортах и топе: сексуальная Изабель Гулар похвасталась подкачанной фигурой

Модель опубликовала новое видео в фотоблоге.

36-летняя топ-модель – бразильянка Изабель Гулар, вернулась из отпуска и решила показать, как выглядит после него ее фигура.

Судя по видео, на котором модель позирует в белых мини-шортах и топе, на отдыхе она тоже придерживается режима питания и не нарушает его. Ее фигура выглядит потрясающе, и это неудивительно, ведь Гулар много времени уделяет тренировкам. Так же, как и спорт, девушка обожает загорать.

Изабель Гулар / Instagram Изабель Гулар

"Дом, милый дом", - подписала видео Изабель.

Напомним, ранее Изабель Гулар показывала, как в платье с эффектным разрезом каталась на яхте.

Изабель Гулар хвастается фигурой в купальниках (23 фото)

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