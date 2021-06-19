В мини-шортах и ярком жакете: эффектная Алессандра Амбросио сходила на обед

В жаркий летний день она решила выбрать яркий наряд.

Супермодель Алессандра Амбросио продемонстрировала эффектный летний образ, когда направилась в любимый среди знаменитостей ресторан The Ivy в Беверли-Хиллз. Знаменитость надела для своего выхода джинсовые мини-шорты, который подчеркнули ее стройные ноги, яркий удлиненный жакет цвета апельсина и кроп-топ в рубчик.

Дополнили наряд модели множество подвесок на шее, белая сумка и лаймовые мюли от Bottega Veneta. На глазах у Алессандры были солнцезащитные очки тоже от бренда Bottega Veneta.

Алессандра Амбросио / Getty Images

Напомним, что Алессандра прославилась своей многолетней работой с бельевым брендом Victoria’s Secret, который несколько дней назад объявил, что прощается с "ангелами" и полностью меняет концепцию ведения бизнеса.

Associated Press

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