В мини-шортах и за руку с мужем: Надя Дорофеева показала новые снимки из Мексики

Певица наслаждается отдыхом в Тулуме.

Надя Дорофеева опубликовала в Instagram новые фотографии из отпуска, который она проводит с супругом Владимиром Дантесом в Тулуме.

Сначала артистка выложила снимки, на которых позирует сама. Одета звезда в светлые кроп-топ, мини-шорты с высокой талией и рубашку оверсайз. Свой лук Надя дополнила бейсболкой, широкой цепочкой и сандалиями.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Мексика стремительно влюбляет меня в себя. Помню как @realpotap на студии взахлеб рассказывал как тут круто. Рассказывал так долго, что вместо музыкальной сессии в тот день мы просто говорили о Тулуме и его кайфушах.

Ну что ж, теперь я все поняла", - написала Дорофеева под фото.

Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

Затем певица показала милое селфи с Дантесом, на котором они держатся за руки.

Дантес и Надя Дорофеева / Instagram Нади Дорофеевой

"Два в одном", - лаконично подписала Надя.

Напомним, ранее артистка позировала на фото топлес, чем взбудоражила воображение фолловеров.

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