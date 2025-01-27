В мини-шортах и жакете с кожаными ремешками: Дженна Ортега в дерзком луке появилась на Неделе моды

22-летняя актриса и звезда сериала "Уэнсдей" и фильма "Битлджус" стала гостей Парижской недели моды.

Дженна Ортега посетила показ кутюрной коллекции сезона весна-лето 2025 модного дома Christian Dior, который состоялся в рамках Недели моды в Париже.

Актриса выбрала для своего появления дерзкий образ total black от французского бренда. На ней были мини-шорты и экстравагантный жакет без рукавов, с глубоким декольте и кожаными ремешками по бокам.

Дженна Ортега / Фото: Associated Press

Лук Ортега дополнила черными кожаными перчатками, капроновыми колготами и атласными босоножками на высоких платформах и каблуках, украшенных жемчужинами и камнями. В руках девушка держала кожаную сумку с золотой фурнитурой.

У Дженны были распущены волосы, макияж с помадой ягодного оттенка, солнцезащитные очки на лице и золотые серьги в ушах.

Напомним, Дженна Ортега на мероприятие в Лондоне надела жакет-платье цвета марсала от Alexander McQueen с бордовыми лацканами, широкими плечами и пуговицами.

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