В мини-шортах, колготах в сетку и топе с пайетками: Майли Сайрус в дерзком образе вышла из гостиницы

Майли Сайрус / © Getty Images

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Майли Сайрус попала в объективы папарацци, когда вышла из отеля The Carlyle на Манхэттене в Нью-Йорке.

Артистка продемонстрировала дерзкий лук, сочетавший элементы глэм-рока, гранжа и настоящей уличной сексуальности.

На Майли был черный асимметричный топ с халтером, украшенный пайетками, бисером и бахромой. Он обнажал плечи и спину звезды, что придало образу эротической нотки. Верх Сайрус скомбинировала с джинсовыми мини-шортами с замшевым темно-синим поясом с черной пряжкой и с колготами в сетку.

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Майли Сайрус / © Getty Images

Наряд певица дополнила высокими остроносыми черно-белыми кожаными сапогами на шпильках от Christian Louboutin. На лице у нее были стильные солнцезащитные очки, а в ушах – лаконичные серьги. Укладка и макияж с глянцевым блеском на губах завершили лук Сайрус.

Напомним, Майли Сайрус в «голом» платье и без бюсигальтера появилась на улицах Нью-Йорка.