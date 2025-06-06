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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
160
Время на прочтение
1 мин

В мини-шортах, колготах в сетку и топе с пайетками: Майли Сайрус в дерзком образе вышла из гостиницы

32-летняя американская певица еще раз доказывает, что мода для нее не о правилах, а о свободе самовыражения.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Майли Сайрус

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус попала в объективы папарацци, когда вышла из отеля The Carlyle на Манхэттене в Нью-Йорке.

Артистка продемонстрировала дерзкий лук, сочетавший элементы глэм-рока, гранжа и настоящей уличной сексуальности.

На Майли был черный асимметричный топ с халтером, украшенный пайетками, бисером и бахромой. Он обнажал плечи и спину звезды, что придало образу эротической нотки. Верх Сайрус скомбинировала с джинсовыми мини-шортами с замшевым темно-синим поясом с черной пряжкой и с колготами в сетку.

Майли Сайрус / © Getty Images

Майли Сайрус / © Getty Images

Наряд певица дополнила высокими остроносыми черно-белыми кожаными сапогами на шпильках от Christian Louboutin. На лице у нее были стильные солнцезащитные очки, а в ушах – лаконичные серьги. Укладка и макияж с глянцевым блеском на губах завершили лук Сайрус.

Напомним, Майли Сайрус в «голом» платье и без бюсигальтера появилась на улицах Нью-Йорка.

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Дата публикации
Количество просмотров
160
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