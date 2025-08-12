- Дата публикации
В мини-шортах, плаще и лоферах: Натали Портман на съемках фильма на Манхэттене
Натали Портман снова попала под прицел папарацци на съемках фильма «Хороший секс» (Good Sex), где играет главную роль.
В этот раз 44-летнюю актрису запечатлели в центре Манхэттена, в Нью-Йорке. Портман была одета в короткие синие полосатые шорты и длинный бежевый плащ, на ней были белые носки и черные лоферы, а также бейсболка на голове и маленькая черная сумка через плечо.
Также Натали распустила волосы и сделала легкий дневной мейк-ап, надела серьги-колечки в уши и несколько золотых колец на пальцы, а еще сделала светло-розовый маникюр.
Выход нового фильма с участием Портман запланирован на 2026 год. Натали играет роль семейного психотерапевта, которая и сама разочарована в любви. Женщина решается на свидание. Ее заинтересовывают двое совершенно разных мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.