Шоу-бизнес
105
1 мин

В мини-шортах, плаще и лоферах: Натали Портман на съемках фильма на Манхэттене

Натали Портман снова попала под прицел папарацци на съемках фильма «Хороший секс» (Good Sex), где играет главную роль.

Ольга Кузьменко
Натали Портман

Натали Портман / © Getty Images

В этот раз 44-летнюю актрису запечатлели в центре Манхэттена, в Нью-Йорке. Портман была одета в короткие синие полосатые шорты и длинный бежевый плащ, на ней были белые носки и черные лоферы, а также бейсболка на голове и маленькая черная сумка через плечо.

Также Натали распустила волосы и сделала легкий дневной мейк-ап, надела серьги-колечки в уши и несколько золотых колец на пальцы, а еще сделала светло-розовый маникюр.

Натали Портман / © Getty Images

Натали Портман / © Getty Images

Выход нового фильма с участием Портман запланирован на 2026 год. Натали играет роль семейного психотерапевта, которая и сама разочарована в любви. Женщина решается на свидание. Ее заинтересовывают двое совершенно разных мужчин: 20-летний хипстер из Бруклина и успешный 50-летний бизнесмен из Манхэттена.

Натали Портман на съемках фильма «Хороший секс» / © Getty Images

Натали Портман на съемках фильма «Хороший секс» / © Getty Images

Натали Портман на съемках фильма «Хороший секс» / © Getty Images

Натали Портман на съемках фильма «Хороший секс» / © Getty Images

Натали Портман на съемках фильма «Хороший секс» / © Getty Images

Натали Портман на съемках фильма «Хороший секс» / © Getty Images

