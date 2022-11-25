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В мини-шортах с имитацией трусов: дочь Джуда Лоу в провокационном луке сходила на вечеринку

Автор
Алина ОнопаАлина Онопа
Дата публикации
Просмотры
4610
Время на прочтение
1 мин
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В мини-шортах с имитацией трусов: дочь Джуда Лоу в провокационном луке сходила на вечеринку

Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Айрис Лоу экстравагантными шортами из денима подчеркнула стройные ноги.

Дочь Джуда Лоу – Айрис Лоу – попала в объективы папарацци, когда шла на рождественскую вечеринку Claridge's Christmas Tree Party в Лондоне. Для этого она выбрала провокационный лук, чтобы точно быть в центре внимания.

Модель надела экстравагантные джинсовые мини-шорты, имитирующие трусы с высокой посадкой. Из-под них выглядывали спереди и сзади карманы цвета слоновой кости. Такая длина шорт прекрасно подчеркнула стройные ноги знаменитости.

Айрис Лоу / © Getty Images
Айрис Лоу / Фото: Getty Images

Аутфит Айрис дополнила топом шоколадного оттенка и светлой курткой от бренда Rick Owens на молнии, с интересными острыми плечами и длинными рукавами. Обула Лоу черные кожаные остроносые сапоги.

Волосы красавица собрала в хвост, сделала максимально естественный макияж и украсила уши лаконичными серьгами.

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Дата публикации
Просмотры
4610
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