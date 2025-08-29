ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
177
Время на прочтение
1 мин

В мини-шортах тыквенного оттенка: Джессика Честейн на пресс-конференции в Мексике

Актриса сейчас занимается промо-туром своего нового фильма.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Мишель Франко и Джессика Честейн

Мишель Франко и Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн посетила пресс-конференцию фильма "Мечты", в котором она сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в кинотеатре Cinépolis Miyana в Мехико. На нем также присутствовал режиссер ленты Мишель Франко. Кстати, ранее они вместе работали над фильмом "Память".

На пресс-конференции Честейн появилась в ярком образе, на ней был костюм тыквенного оттенка из коллекции Fendi Resort 2026, который состоял из двубортного жакета и классических мини-шортов со стрелками.

Мишель Франко и Джессика Честейн / © Getty Images

Мишель Франко и Джессика Честейн / © Getty Images

Аутфит Джессика дополнила кремовой блузкой и кожаными коричневыми босоножками с ремешками и квадратными носками. Она распустила свои рыжие волосы, уложила челку на лоб, сделала макияж с ягодной помадой и красный маникюр.

Напомним, Джессика Честейн на церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе появилась в изысканном белом платье макси от бренда Gucci, которое было украшено камнями.

Дата публикации
Количество просмотров
177
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie