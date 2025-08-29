В мини-шортах тыквенного оттенка: Джессика Честейн на пресс-конференции в Мексике

Мишель Франко и Джессика Честейн / © Getty Images

Джессика Честейн посетила пресс-конференцию фильма "Мечты", в котором она сыграла главную роль. Мероприятие состоялось в кинотеатре Cinépolis Miyana в Мехико. На нем также присутствовал режиссер ленты Мишель Франко. Кстати, ранее они вместе работали над фильмом "Память".

На пресс-конференции Честейн появилась в ярком образе, на ней был костюм тыквенного оттенка из коллекции Fendi Resort 2026, который состоял из двубортного жакета и классических мини-шортов со стрелками.

Аутфит Джессика дополнила кремовой блузкой и кожаными коричневыми босоножками с ремешками и квадратными носками. Она распустила свои рыжие волосы, уложила челку на лоб, сделала макияж с ягодной помадой и красный маникюр.

Напомним, Джессика Честейн на церемонию вручения премии Breakthrough Prize в Лос-Анджелесе появилась в изысканном белом платье макси от бренда Gucci, которое было украшено камнями.