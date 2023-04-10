В мини-шортах, золотых лосинах и на каблуках: дизайнер в эффектном луке появился на вечеринке

Дизайнер и звезда реалити-шоу Next in Fashion на Netflix – Куейсин Уильямс – посетил вечеринку в Лос-Анджелесе по случаю празднования дня рождения своего друга генерального директора цифровой сети Zeus Network – Лемюэля Пламмера.

Куейсин появился там в эффектном образе. На дизайнере была черная водолазка, сверху которой он надел лакированный корсет и укороченный жакет, украшенный цепочками и камнями.

Куейсин Уильямс / Фото: Getty Images

Верх Уильямс скомбинировал с черными джинсовыми мини-шортами и золотыми лосинами. Обут он был в замшевые высокие ботильоны с серебряным декором и на каблуке.

Белокурые дреды Куейсин собрал в хвост и сделал макияж с накладными пышными ресницами и бежево-черными тенями на веках. Его лицо украшала борода, в ушах были бриллиантовые серьги-гвоздики, а на руках – браслет и часы, инкрустированные камнями. Черная сумочка с кристаллами завершила гламурный лук звезды реалити.

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