В мини-юбках на коньках: Синди Кроуфорд показала архивное фото с Линдой Евангелистой

57-летняя американская звезда и супермодель 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала серию снимков, сделанных еще на пике ее модельной карьеры.

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На фото звезда запечатлена со своей коллегой – супермоделью Линдой Евангелистой. Девушки позируют на коньках на льду. Они одеты в похожие белоснежные костюмы фигуристок с мини-юбками и блестящими вставками на груди от Vera Wang.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд сходила на вечеринку в Майами. Перед камерами Синди появилась в желтом комбинезоне, нюдовых кожаных босоножках на каблуках, а в руках держала бежевый маленький клатч.

Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

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