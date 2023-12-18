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В мини-юбках на коньках: Синди Кроуфорд показала архивное фото с Линдой Евангелистой

Автор
Юлия Кудринская
Дата публикации
Просмотры
32
Время на прочтение
1 мин
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В мини-юбках на коньках: Синди Кроуфорд показала архивное фото с Линдой Евангелистой

Синди Кроуфорд / Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Звезда 90-х показала ретрофото.

57-летняя американская звезда и супермодель 90-х – Синди Кроуфорд – опубликовала серию снимков, сделанных еще на пике ее модельной карьеры.

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На фото звезда запечатлена со своей коллегой – супермоделью Линдой Евангелистой. Девушки позируют на коньках на льду. Они одеты в похожие белоснежные костюмы фигуристок с мини-юбками и блестящими вставками на груди от  Vera Wang.

Напомним, ранее Синди Кроуфорд сходила на вечеринку в Майами. Перед камерами Синди появилась в желтом комбинезоне, нюдовых кожаных босоножках на каблуках, а в руках держала бежевый маленький клатч.

Синди Кроуфорд / © Getty Images
Синди Кроуфорд / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
32
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