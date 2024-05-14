В мини-юбке и белых туфлях: Аманда Сейфрид продемонстрировала стройные ноги

Аманда Сейфрид попала в объективы папарацци у Radio City Music Hall в Нью-Йорке.

Актриса выглядела красиво. На ней было голубое пальто со скругленным воротником, черный свитшот в рубчик и трикотажная черная мини-юбка, прекрасно подчеркнувшая ее стройные ноги.

Аманда Сейфрид / Фото: Getty Images

Аутфит Аманда дополнила белыми кожаными туфлями от Sam Edelman Hazel утонченного силуэта с заостренными носками.

Звезда уложила волосы в легкие локоны и сделала макияж в естественных оттенках. В ушах у нее были лаконичные золотые серьги-кольца.

Напомним, Аманда Сейфрид появилась на Международном Берлинском кинофестивале в элегантном черном платье от Givenchy, которое было помято на юбке.

Читайте также: