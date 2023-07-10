В мини-юбке и без бюстгальтера: бразильская певица в пикантном луке появилась на премьере фильма

20-летняя Энни Габриэлли выбрала для своего выхода яркий наряд с соблазнительным акцентом.

Бразильская певица и модель Энни Габриэлли посетила премьеру романтической комедии "Барби", которая состоялась в Лос-Анджелесе.

На розовой дорожке артистка предстала в ярко-розовом наряде от бренда Priscavera. На ней была мини-юбка с белыми шнуровками по бокам и удлиненная рубашка с длинными рукавами, которую Энни застегнула только на одну верхнюю пуговицу. Под рубашкой на девушке отсутствовал бюстгальтер и это выглядело пикантно.

Энни Габриэлли / Фото: Getty Images

Образ Габриэлли дополнила атласными розовыми босоножками на высокой платформе и каблуках. Певица сделала макияж с розово-блестящими тенями, украсила уши длинными серьгами с камнями и завершила лук белым педикюром.

Напомним, на премьере также побывала Билли Айлиш, позировавшая в бледно-розовой рубашке в тонкую полоску, ярко-розовом галстуке и черных широких укороченных брюках.

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