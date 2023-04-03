В мини-юбке и блейзере: 53-летняя Гвен Стефани блистала на светской церемонии

53-летняя певица Гвен Стефани блистала на красной дорожке 57-й церемонии вручения наград CMT Music Awards в Moody Center в Остине, штат Техас.

Певица не является исполнителем музыки в стиле кантри, но, будучи замужем за кантри-певцом Блейком Шелтоном, который за свою блестящую карьеру стал девятикратным лауреатом премии CMT Award, приехала поддержать мужа.

На дорожку Гвен вышла в аутфите от Valentino из кутюрной коллекции весна-лето 2023. На ней была белая рубашка, тонкий черный галстук и удлиненный черный блейзер, а также золотая мини-юбка с россыпью пайеток, черные колготки в сетку и высокие пушистые сапоги.

Гвен Стефани / Фото: Getty Images

Завершая свой образ, певица собрала длинные светлые локоны в тугой двойной пучок на макушке и сделала свой фирменный макияж с насыщенными красными губами.

46-летний Блейк Шелтон стоял рядом со своей женой, позируя перед камерами фотографов. Музыкант был в синих джинсах, серой рубашке, жилете, галстуке и в черном пиджаке, а обут был в коричневые туфли.

Блейк Шелтон и Гвен Стефани / Фото: Getty Images

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