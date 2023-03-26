В мини-юбке и ботфортах: Хайди Клум запечатлели папарацци по пути на работу

Вчера, 49-летнюю Хайди Клум запечатлели по пути в павильйон, где проходит съемка. На шоу звезда приехала в асимметричной мини-юбке с высокой талией, которую дополнила ботильйонами из кожи на шпильке, черным кроп-топом и удлиненным блейзером. В руках Хайди несла сумку, ее белокурые волосы были распущены, а на лице были черные очки от солнца. Маникюр был выполнен в светлом оттенке и выглядела Хайди просто роскошно.

Хайди Клум / Фото: Getty Images

В Instagram звезда поделилась снимками уже непосредственно со съемочного павильйона и показала, как они с коллегой Софией Вергарой отправлялись на работу.

Напомним, недавно Хайди Клум украсила обложку Vogue Greece к его четвертому юбилейному выпуску, на которой предстала топлес и в трусах.

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