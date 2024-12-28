В мини-юбке и ботфортах: папарацци подловили южнокорейскую певицу в аэропорту

20-летняя участница группы Ive выбрала для перелета стильный образ total black.
В объективы папарацци в международном аэропорту Инчхон попала южнокорейская певица, участница группы Ive – Чан Вон Ен. Девушка собралась лететь в Таиланд, чтобы принять участие в 9th Asia Artist Awards.
Чан выглядела стильно в образе total black. На ней было элегантное пальто, топ в рубчик, мини-юбка и капроновые колготки.
Лук Вон Ен дополнила кожаными ботфортами и для контраста – белой сумкой. Волосы артистка собрала в высокий пучок и надела на лицо черные очки.
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