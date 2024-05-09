В мини-юбке и капроновых гольфах: Рози Хантингтон-Уайтли похвасталась стройными ногами

37-летняя супермодель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Рози Хантингтон-Уайтли – в своем Instagram продемонстрировала стильный весенний лук, который могут взять на заметку модницы.

Звезда позировала на софе в своей лондонской квартире. На ней был костюм от Alo, состоящий из жакета на молнии и мини-юбки, который она сочетала с трендовыми черными капроновыми гольфами и черными лаковыми слингбэками Prada на шпильках.

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Напомним, ранее элегантная Рози Хантингтон-Уайтли появилась на презентации новой коллекции высокого ювелирного искусства Tiffany & Co, которая прошла в Лос-Анджелесе, в историческом поместье Беверли. Она была в обтягивающем молочном платье с эффектным декольте, которое дополнила белым клатчем-конвертом, белыми босоножками и белым маникюром.

Фото: Instagram Рози Хантингтон-Уайтли

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