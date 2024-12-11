В мини-юбке и кофте с обнаженными плечами: Светлана Тарабарова в кокетливом образе позировала на премьере фильма

Певица выбрала для своего появления наряд трендового цвета.
Светлана Тарабарова посетила премьеру украинской комедии "Збори ОСББ", которая состоялась в кинотеатре "Оскар".
На красной дорожке она появилась в кокетливом луке. На артистке была серая приталенная кофта на молнии с обнаженными плечами и серая короткая юбка-плиссе.
Аутфит Светлана дополнила красными плотными колготами и черными ботфортами на грубой подошве. Она распустила волосы и украсила шею деликатной цепочкой с подвеской.
Напомним, премьерный показ ленты посетила также Анна Тринчер, которая появилась в шоколадной рубашке и с лакированной сумкой.
О фильме:
В канун новогодних праздников жители обычного многоквартирного дома собираются, чтобы обсудить покупку совместного генератора. Однако соседи, которые месяц не могли согласовать цвет краски для скамьи, не способны найти общий язык в этом вопросе. Старые конфликты перерастают в непримиримое противостояние. Смогут ли соседи преодолеть склоки и хотя бы раз в жизни объединиться?
Фильм "Збори ОСББ" с 12 декабря в национальном прокате. Трейлер можно посмотреть здесь.
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