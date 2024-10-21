В мини-юбке и колготах в сетку: Бехати Принслу попала под прицел папарацци

Похоже, 36-летняя модель и мама троих детей направлялась на какую-то тусовку. На Бехати была обтягивающая черная водолазка, короткая юбка в тон и длинное пальто тоже черного цвета. Модель наделе черные колготы в крупную сетку и обула туфли-лодочки на каблуках. В руках она держала небольшую голубую сумку на короткой ручке, волосы распустила и сделала макияж, а на шее у нее было две цепочки – короткая и длинная с большим крестом.

Бехати Принслу / Фото: Getty Images

А недавно Принслу появлялась на шоу Victoria's Secret, которое отгремело в Нью-Йорке. Бывшие "ангелы" бельевой марки снова собрались все вместе, чтобы пройтись по подиуму, как в былые времена.

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