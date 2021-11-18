В мини-юбке и кожаном кроп-топе с декольте: Николь Шерзингер в сексуальном луке появилась на Бродвее

В мини-юбке и кожаном кроп-топе с декольте: Николь Шерзингер в сексуальном луке появилась на Бродвее

Участница группы The Pussycat Dolls и телеведущая в эффектном образе total black посетила мероприятие.

На днях в The Ambassador Theater в Нью-Йорке состоялось празднование 25-й годовщины мюзикла "Чикаго" на Бродвее.

На красной дорожке в этот вечер появилась роскошная Николь Шерзингер. Артистка предстала в сексуальном образе total black. На ней был кожаный кроп-топ с откровенным декольте, от которого было тяжело оторвать взгляд, и мини-юбка. На плечи она накинула жакет.

Николь Шерзингер / Getty Images

Аутфит Николь дополнила ботфортами на шпильке и шляпой. В руке Шерзингер держала небольшую черную сумочку на золотой цепочке.

Волосы ее были распущены и уложены назад, а на лице был вечерни й макияж с акцентом на красной помаде. Уши певица украсила серьгами с камнями.

Николь любит подчеркивать нарядами свой пышный бюст. Ранее она позировала в фотосессии на крыше Эмпайр-стейт-билдинг в черном цветочном платье с декольте и высоким разрезом сбоку, который украшали небольшие оборки и бант на бедре.

Николь Шерзингер / Associated Press

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