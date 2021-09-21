В мини-юбке и кроп-топе: эффектная "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт на показе мод

В мини-юбке и кроп-топе: эффектная "Мисс Швеция" Виктория Сильвстедт на показе мод

Виктория Сильвстедт - настоящая светская львица, ведь не пропускает светских мероприятий даже в свой день рождения.

Так, 19 сентября, когда Виктории исполнилось 47 лет, она посетила показ AADNEVIK, который проходил в рамках Недели моды в Лондоне.

Виктория Сильвстедт / Getty Images

Для своего выхода "Мисс Швеция-1993" выбрала красную мини-юбку с карманами в виде сердца и кроп-топ с принтом "собачий зуб". Завершили наряд знаменитой красотки босоножки со шнуровкой и небольшая сумка с короткой ручкой.

Виктория Сильвстедт / Getty Images

Ранее "Мисс Швеция" присутствовала на вечеринке Chopard Gentleman's Evening в Каннах. Перед публикой и фотографами звезда появилась в коротком платье золотистого цвета с россыпью страз и камней. Платье было на бретельках, подчеркивало пышную грудь модели, а его подол был выполнен из фатиновой юбки. К аутфиту Виктория подобрала золотистые босоножки на шпильках, несколько золотых браслетов и серьги-висюльки с камнями.

Виктория Сильвстедт / Getty Images

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