В мини-юбке и куртке Prada: стильная Эшли Робертс на улицах Лондона

В мини-юбке и куртке Prada: стильная Эшли Робертс на улицах Лондона

Новый аутфит звезды получился очень осенним и идеально подойдет для офисных будней.

Радиоведущая и участница группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс попала под прицел лондонских фотографов, когда покидала студию Heart Breakfast, где ведет с Амандой Холден утреннее шоу.

Эшли продемонстрировала свой отличный вкус, надев серую мини-юбку с клетчатым принтом, черную водолазку и короткую дутую куртку от Prada. Все этого звезда сочетала с черными колготками, сапогами и небольшой сумкой на короткой ручке. Этот осенний образ дополнили солнцезащитные очки и очень яркий салатовый маникюр.

Эшли Робертс / Getty Images

Образ получился сдержанным, но стильным. Однако необычно, что Робертс решила сменить любимую дубленку-авиатор на куртку - это что-то новенькое в ее луке.

Эшли Робертс / Getty Images

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