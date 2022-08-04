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В мини-юбке и лоферах Prada: Надя Дорофеева похвасталась стильным образом

В мини-юбке и лоферах Prada: Надя Дорофеева похвасталась стильным образом

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В мини-юбке и лоферах Prada: Надя Дорофеева похвасталась стильным образом

Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Артистка также продемонстрировала свои красивые ноги.

Надя Дорофеева продемонстрировала в Instagram Stories свой новый стильный лук. Артистка сфотографировала себя в зеркале. Она предстала в черной футболке и черной мини-юбке с небольшим разрезом, которая прекрасно подчеркнула ее стройные ноги.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Аутфит Надя дополнила черными лоферами от Prada на массивной подошве, белыми носками и черной сумочкой.

Своими красивыми ногами и обувью Дорофеева похвасталась также и на фотографии со своим любимым – ресторатором и музыкантом Михаилом Кацуриным.

Надя Дорофеева / © Instagram Нади Дорофеевой
Надя Дорофеева / Фото: Instagram Нади Дорофеевой

Напомним, в прошлый раз Надя поделилась лайфхаком изучения украинского языка.

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