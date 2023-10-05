В мини-юбке и на каблуках: Дженнифер Лопес заметили в наряде цвета карамели

Голливудская суперзвезда Дженнифер Лопес попала под прицел папарацци, когда выходила со своего роскошного внедорожника на одной из парковок Лос-Анджелеса.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

54-летняя Лопес отдала предпочтение наряду цвета карамели, который состоял из замшевых мини-юбки и жакета на пуговицах. Дополнила она наряд сапогами на высокой платформе и каблуках, а также одной из самых дорогих сумок в мире - Hermes Birkin.

Под жакетом у Дженнифер была белая водолазка, а вот волосы она собрала в тугой низкий пучок. Также ее лук дополнили золотые серьги-кольца и любимые солнцезащитные очки.

Дженнифер Лопес / Фото: Getty Images

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