В мини-юбке и на огромных каблуках: Дженнифер Лопес вышла на фотоколл в необычном наряде

Обычно для подобных мероприятий она выбирает более гламурные наряды, например, платья с блестками. Поэтому ее мини привлекло внимание.

Дженнифер Лопес удивила выбором наряда для своего появления перед фотографами. Американская суперзвезда приняла участие в фотосессии, которая была посвящена фильму Unstoppable, поскольку сыграла в нем.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

Появилась на мероприятии Лопес в очень короткой юбке, которая акцентировала внимание на ее длинных и стройных ногах. Также актриса надела блузу цвета айвори свободного фасона и объемную длинную куртку.

Образ Лопес дополнили туфли на огромных каблуках от Gucci, которые украшали Т-образные ремешки, небольшая сумка и укладка с длинными волосами. Макияж у нее была в любимой коричневой гамме.

Дженнифер Лопес / Фото: Associated Press

После известий о разводе Лопес не часто бывает на публике, но недавно ее даже сфотографировали с Аффлеком вместе в Лос-Анджелесе. Знаменитых уже бывших супругов заметили вместе с детьми, когда они вышли из своего внедорожника и направлялись в отель.

Читайте также:

Роскошные образы Дженнифер Лопес (22 фото)