В мини-юбке и на пуантах: Джорджина Родригес примерила образ балерины

Джорджина Родригес / © Instagram Джорджины Родригес

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31-летняя модель и инфлуэнсер Джорджина Родригес продемонстрировала в своем Instagram неожиданный образ. Девушка примерила костюм балерины.

© Instagram Джорджины Родригес

Она позировала в белом комплекте от бренда Alo, состоящем из майки и мини-юбке в складку, и розовой кофте на завязках. Образ Джорджина завершила пуантами, на которых даже позировала у станка.

© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Волосы Родригес были заплетены в две косы с розовыми лентами.

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Как выяснилось, в детстве Джорджина занималась балетом, поэтому такой образ для нее не случайный.

© Instagram Джорджины Родригес

© Instagram Джорджины Родригес

Отметим, Джорджина Родригес — мать пятерых детей, отец которых — португальский футболист Криштиану Роналду. Для двух из них — дочерей Аланы Мартины и Беллы Эсмеральды — она является биологической матерью. 7-летних близнецов Еву и Матео спортсмену родила суррогатная мать, а о матери самого старшего сына– 14-летнего Криштиану-младшего — ничего не известно. Всей большой семьей они живут в Саудовской Аравии, где Криштиану играет за футбольный клуб «Аль-Наср».

Ранее, напомним, Джорджина Родригес в черном бикини позировала на пляже. Она поделилась новыми фото из отпуска.