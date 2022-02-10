В мини-юбке и на шпильках: Джей Ло под прицелом фотографов в Лос-Анджелесе

52-летняя певица и актриса снова попала в объективы уличных фотографов, которые то и дело охотятся за звездами.

Дженнифер Лопес была в яркой мини-юбке и оранжевом удлиненном пуловере и обута в босоножки в тон на высоких шпильках и с прозрачными вставками. Волосы Дженнифер собрала в высокий конский хвост, надела солнцезащитные очки и массивные серьги в уши. У нее был светлый маникюр и несколько украшений на пальцах. Дженнифер сфотографировали, когда она выходила из автомобиля и куда-то направлялась.

Дженнифер Лопес / Getty Images

Днем ранее в Лос-Анджелесе актриса посетила специальный показ фильма "Женись на мне", появившись на дорожке со своим бойфрендом Беном Аффлеком и коллегой Малумой. На показе фильма Лопес блистала в белом кружевном мини-платье, к которому подобрала бежевые туфли на каблуках и с ремешками вокруг щиколотки и пушистым декором на носках и стразами. А в руках у нее был красивый золотой клатч, украшен цветами.

Дженнифер Лопес / Getty Images

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