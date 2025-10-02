ТСН в социальных сетях

В мини-юбке и на шпильках: звезда "Уэнздей" 23-летняя Дженна Ортега посетила показ Dior

Звезда подчеркнула стройный ноги короткой юбкой.

Дженна Ортега

Дженна Ортега / © Getty Images

На Неделе моды в Париже прошел показ дебютной коллекции нового креативного директора Dior Джонатана Андерсона. Поддержать дизайнера и стать свидетелями зарождения новой эры Модного дома пришла звезда сериала «Уэнздей» — 23-летняя Дженна Ортега.

Девушка надела мини-юбку из денима и черный жилет в милитаре-эстетике с воротником-стойкой. Также она распустила волосы, надела очки-авиаторы и туфли-лодочки на каблуках. Из укршаний Дженна выбрала серебряные браслеты, котоырми украсила запястья.

Дженна Ортега / © Getty Images

Дженна Ортега / © Getty Images

Также показ посетили такие звезды как Дженнифер Лоуренс, Шарлотта Казираги и Аня Тейлор-Джой. А вот на подиуме можно было увидеть 17-летнюю дочь актрисы Николь Кидман Сандэй Роуз.

Напомним, что Джонатан Андерсон стал новым креативным директором Модного дома Dior после того как этот пост покинула модельер Мария Грация Кьюри.

