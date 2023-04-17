В мини-юбке и на высоких каблуках: Моника Крус очаровала образом в Каннах

Испанская актриса позировала в мини-юбке с пайетками, которую дополнила черным коротким жакетом с золотистыми нитями, воротником и причудливыми пуговицами.

Моника Крус / Фото: Getty Images

Моника дополнила свой образ золотыми босоножками на высоких каблуках и маленькой черной сумкой с металлическим ремешком. Она собрала волосы в высокую прическу, сделала очень насыщенный макияж глаз и подчеркнула губы матовой помадой. В ушах у нее сверкали золотые серьги, на пальцах было несколько колец, а маникюр был выполнен в нежно-розовом цвете.

Моника Крус – редкая гостья красных дорожек. Сестра Пенелопы Крус не так популярна и знаменита, но все же иногда появляется в светском обществе. Она также сама воспитывает 9-летнюю дочь Антонеллу и много времени посвящает именно ей.

Моника Крус / Фото: Getty Images

Читайте также: