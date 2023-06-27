В мини-юбке и черных оксфордах: Тейлор Свифт заметили в образе школьницы в Нью-Йорке

Звезда выглядела стильно и довольно непринужденно, хотя заметно, что каждая часть образа ею хорошо продумана.

Певицу Тейлор Свифт заметили папарацци в Нью-Йорке, когда она вышла из автомобиля и направлялась по делам в студию Electric Lady Studios. Ее визит в этот город состоялся в промежутке между выступлениями, связанными с ее туром The Eras Tour, который продлится аж до ноября.

На 33-летней знаменитости был образ в стиле школьницы, в котором она сочетала рубашку в тонкую полоску от бренда The Row с плиссированной мини-юбкой от бренда Free People.

Также певица надела темно-синюю бейсболку, закрывающую лицо, на плече у нее висела серая сумка через плечо от Le Petit Patou, а завершали образ черные оксфорды от Malone Souliers, которые она надела с носками. Еще певица сделала легкий макияж, акцентировав внимание на красных губах.

Тейлор Свифт / Фото: Getty Images

К слову, недавно стало известно, что певица отклонила приглашение Меган Маркл принять участие в ее подкасте "Архетипы" для Spotify. Повторно приглашение звезде не отправляли, поскольку компания расторгла контракт со скандальными герцогами.

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