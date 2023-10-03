В мини-юбке и питоновых ботильонах: принцесса Таиланда представила свою коллекцию в Париже

Принцесса Таиланда, дизайнер Сириваннавари Нариратана презентовала коллекцию сезона весна/лето 2024 года своего бренда Sirivannavari Nariratana. Показ прошел в рамках Парижской недели моды.

Для такого события принцесса выбрала эффектный образ. На ней был черный приталенный жакет с квадратными плечами, полупрозрачное черное боди с сексуальным декольте и пышная черно-белая юбка с кружевом. Длина мини прекрасно подчеркнула стройные ноги Сированнавари.

Сированнавари Нариратана / Фото: Getty Images

Аутфит принцесса дополнила питоновыми ботильонами со шнуровками и на высоких каблуках. Нариратана распустила волосы, сделала нежный макияж с черными стрелками, уши украсила золотыми серьгами, а шею – золотой цепочкой с подвеской.

Напомним, на показе Chanel в Париже Сированнавари Нариратана появилась в пикантном образе total black от французского Модного дома, подчеркнувшего ее похудевшую фигуру.

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