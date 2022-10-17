В мини-юбке и резиновых сапогах Chloe: стильная топ-модель Сара Сампайо на прогулке по Лос-Анджелесу

Звезда поделилась новым осенним луком в своем Instagram.
31-летняя португальская модель и экс-"ангел" Victoria’s Secret Сара Сампайо показала, в чем вышла на прогулку по осеннему Лос-Анджелесу. Сейчас в городе днем жарко – в среднем 26 градусов тепла, поэтому девушка была одета в черную мини-юбку, подчеркнувшую ее стройные ноги, и черный укороченный топ с длинными рукавами.
Total black-лук Сары завершили сумка Saint Laurent, наручные часы Chanel, стильные резиновые сапоги Chloe и красный маникюр. Волосы Сампайо собрала в хвост, а лицо спрятала за черными солнцезащитными очками.
"Прогулка выходного дня", - лаконично подписала серию снимков модель.
Напомним, ранее Сара Сампайо появилась на модном шоу с облезшим педикюром, чем очень удивила своих поклонников.
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