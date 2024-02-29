В мини-юбке и роговых очках: Натали Портман сходила на показ Dior в Париже

Натали Портман на протяжении многих лет является амбассадором Модного дома Dior и поэтому не пропускает показы ready-to-wear бренда. вВо время очередного парижского шоу, которое состоялось в рамках Недели моды, актриса вновь была замечена фотографами среди гостей.

Натали Портман / Фото: Associated Press

На показе осень-зима 2024-2025 на Натали был стильный костюм с жакетом и мини-юбкой, который она носила в сочетании с черной водолазкой в рубчик.

Также Портман обула туфли-лодочки, а вот жакет ее наряда был приталенный, чем напоминал знаменитый фасон из коллекции New Look.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Волосы она собрала, на лице сделала макияж с помадой винного оттенка, а также направляясь на показ была замечена еще и классической черном пальто, которое накинула на плечи.

Натали Портман / Фото: Associated Press

На глазах у нее были стильные роговые очки в ретро-стиле, а в руке небольшой клатч.

Натали Портман / Фото: Associated Press

Также среди гостей этого шоу была Дженнифер Лоуренс. Оскароносная актриса надела серый костюм-тройку, который включал узкие брюки со стрелками, жилет с эффектным декольте и пуговицами, а также жакет с длинными рукавами.

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