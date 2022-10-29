В мини-юбке и с косичками: Лотти Мосс сфотографировали в сексуальном образе по пути на вечеринку

Девушка довольно раскрепощенная личность, поскольку уже длительное время зарабатывает как модель на OnlyFans, продавая откровенный контент для взрослых. Поэтому ее новый костюм для вечеринки, по случаю Хэллоуина, уже не удивил.

Лотти Мосс сфотографировали в Ноттинг-Хилле в сексуальном образе Пэрис Хилтон. Волосы модель заплела в косички, также надела мини-юбку и топ.

На ногах у нее были розовые мюли, а в качестве верхней одежды (ведь в Лондоне все же довольно прохладно), она надела черную атласную кофту на молнии.

Лотти Мосс / Фото: Getty Images

Вечеринка проходила в Laylow Private Members' Club и что интересно, из знаменитого семейства Мосс она была на этом мероприятии не единственной. Также на вечеринку пришла дочь Кейт - 20-летняя Лила. Общается ли девушка сейчас с тетей, которая всего на несколько лет ее старше, неизвестно, как и то пересеклись ли они на этой тусовке. Дело в том, что не так давно семья выразила обеспокоенность образом жизни Лотти, ее заработком и наркотической зависимостью, ведь совсем недавно она проходила лечение в рехабе.

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