В мини-юбке и с красивой укладкой: Дженнифер Лопес похвасталась стройными ногами

Певица продемонстрировала элегантный монохромный образ.
55-летняя певица, актриса, продюсер и бизневумен – Дженнифер Лопес – устроила импровизированную фотосессию в гардеробной своего особняка, стоимость которого, по слухам, составляет 68 млн долларов и который после расставания с Беном Аффлеком она пытается продать.
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Джен позирует в монохромном песочном образе. На ней двубортный жакет с атласными лацканами, легкая асимметричная мини-юбка и лаковые туфли на высоких каблуках. Лук Лопес дополняю солнцезащитные очки с градиентом, белая сумка с черным принтом и кольцо с крупным желтым камнем. Ее волосы уложены в красивые крупные локоны, а на лице певицы – макияж в теплых оттенках.
Напомним, ранее Дженнифер Лопес в платье с высоким разрезом от Zuhair Murad сияла на премьере фильма. Она посетила премьеру фильма "Wicked: Чародея", которая состоялась в Лос-Анджелесе. Наряд певицы был расшит разноцветной вышивкой, бисером, блестками и пайетками.
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