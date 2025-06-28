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- Шоу-бизнес
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В мини-юбке и с малышом на руках: беременная Рианна удивила образом в Париже
Рианна, которая сейчас беременна своим третьим ребенком, в очередной раз доказала, что даже в период ожидания малыша нужно быть собой и наряжаться так, как хочется, как удобно и как велит вам ваша девичья душа модницы.
Звезду заметили папарацци, когда она вышла из автомобиля и держа сына Риота на руках, и продефилировала по улице. Певица и предпринимательница шла с малышом на показ мужской одежды AWGE сезона весна-лето 2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.
Рианна была одета в мини-юбку со складками, полосатую рубашку, высокие носки от Miu Miu, туфли со шнуровкой и завершала образ желтой сумкой Dior с надписями. Также она надела много украшений и распустила волосы. Малыш Риот был не менее стильным, чем его мама-суперзвезда, ведь носил яркие штаны, куртку-косуху, белую футболку и кроссовки. Для маленького модника это его первый фэшн-показ.
В Париже Рианна также уже успела посетить шоу Модного дома Dior сезона весна-лето 2026, но не с сыном, а с его отцом — своим возлюбленным ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. Пара появилась перед фотографами держась за руки. Оба были одеты ярко и в одном стиле.
Напомним, что Рианна решила объявить о своей третьей беременности оригинально — она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала достаточно большой живот в стильном наряде от бренда Marc Jacobs.