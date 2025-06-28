В мини-юбке и с малышом на руках: беременная Рианна удивила образом в Париже

Рианна с сыном / © Getty Images

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Звезду заметили папарацци, когда она вышла из автомобиля и держа сына Риота на руках, и продефилировала по улице. Певица и предпринимательница шла с малышом на показ мужской одежды AWGE сезона весна-лето 2026, который прошел в рамках Парижской недели моды.

Рианна была одета в мини-юбку со складками, полосатую рубашку, высокие носки от Miu Miu, туфли со шнуровкой и завершала образ желтой сумкой Dior с надписями. Также она надела много украшений и распустила волосы. Малыш Риот был не менее стильным, чем его мама-суперзвезда, ведь носил яркие штаны, куртку-косуху, белую футболку и кроссовки. Для маленького модника это его первый фэшн-показ.

Рианна с сыном / © Getty Images

В Париже Рианна также уже успела посетить шоу Модного дома Dior сезона весна-лето 2026, но не с сыном, а с его отцом — своим возлюбленным ASAP Rocky, настоящее имя которого Раким Майерс. Пара появилась перед фотографами держась за руки. Оба были одеты ярко и в одном стиле.

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Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images

Напомним, что Рианна решила объявить о своей третьей беременности оригинально — она посетила Met Gala 2025, где продемонстрировала достаточно большой живот в стильном наряде от бренда Marc Jacobs.

Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Инстаграм Рианны Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Associated Press Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и A$AP Rocky / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна / © Getty Images Рианна и ASAP Rocky / © Getty Images