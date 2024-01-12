В мини-юбке и с мокрыми волосами: Алессандро Амбросио позировала на яхте

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret - Алессандра Амбросио – запустила свою линейку одежды совместно с брендом PatBO и продолжает ее рекламировать. Локацией для новой съемки была выбрана яхта.

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Але примерила летний яркий комплект, состоящий из топа и мини-юбки с бахромой из бисера, а также комплект с макси-юбкой с воланами и платье с шелковой бахромой. На лице модели был макияж с розовой помадой, а волосы уложены с "мокрым" эффектом, будто она только что вышла из душа.

Алессандро Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Напомним, ранее Алессандра Амбросио показала свой образ с вечеринки в Бразилии. Она надела молочную вязаную мини-юбку и черный топ с ракушками на бретельках, а сверху накинула вязаный кардиган.

Алессандра Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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