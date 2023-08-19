В мини-юбке и с напитком: супермодель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци на прогулке

Она выглядела просто сногсшибательно и опять продемонстрировала потрясающую фигуру.
32-летнюю американскую модель и писательницу Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке на одной из ее ежедневных прогулок. Знаменитость просто шла в одиночестве по улице, наслаждаясь охлаждающим напитком.
Одела она в этот раз боди оранжевого цвета и очень короткую черную юбку с разрезом сбоку. Также на Эмили были стильные солнцезащитные очки в черепашьей оправе, большая белая сумка-шопер Reversible Pocket Tote, а также пара лоферов Jamie Haller.
Образ она завершила трендовым латте-макияжем и парой золотых сережек в ушах.
Сейчас звезда практически каждый день фотографируют в Нью-Йорке. В прошлый свой выход модель блеснула плоским животом в стильном луке, в котором сочетала белую рубашку, юбку от Silk Laundry, сумку от Marc Jacobs и сапоги от Dior.
Читайте также:
- В черном топе и лососевых джинсах: Эмили Ратажковски прогулялась по Нью-Йорку
- В топе-бандо и мешковатых шортах: супермодель Эмили Ратажковски сверкнула идеальным прессом
- С пряжкой на бедрах и в черных сапогах: Эмили Ратажковски подчеркнула стройную фигуру мини-платьем