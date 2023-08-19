В мини-юбке и с напитком: супермодель Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци на прогулке

Она выглядела просто сногсшибательно и опять продемонстрировала потрясающую фигуру.

32-летнюю американскую модель и писательницу Эмили Ратажковски сфотографировали папарацци в Нью-Йорке на одной из ее ежедневных прогулок. Знаменитость просто шла в одиночестве по улице, наслаждаясь охлаждающим напитком.

Одела она в этот раз боди оранжевого цвета и очень короткую черную юбку с разрезом сбоку. Также на Эмили были стильные солнцезащитные очки в черепашьей оправе, большая белая сумка-шопер Reversible Pocket Tote, а также пара лоферов Jamie Haller.

Образ она завершила трендовым латте-макияжем и парой золотых сережек в ушах.

Эмили Ратажковски / Фото: Getty Images

Сейчас звезда практически каждый день фотографируют в Нью-Йорке. В прошлый свой выход модель блеснула плоским животом в стильном луке, в котором сочетала белую рубашку, юбку от Silk Laundry, сумку от Marc Jacobs и сапоги от Dior.

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