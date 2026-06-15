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- Шоу-бизнес
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В мини-юбке и с откровенным декольте: актриса Чейз Инфинити в красном наряде пришла на мероприятие
Актриса своим ярким образом привлекла внимание публики.
Чейз Инфинити посетила показ спектакля «Vulture: The Testaments/The Handmaid’s Tale», который состоялся в рамках фестиваля Tribeca в театре SVA в Нью-Йорке.
Для своего выхода знаменитость выбрала эффектный монохромный наряд насыщенного красного цвета. На Инфинити был ансамбль, состоящий из мини-юбки и скульптурного корсетного топа с глубоким декольте, объемными драпированными рукавами, выразительной линией талии и необычной конструкцией бедер, что придавало образу драматичности и авангардного настроения.
Актриса дополнила свой наряд слингбэками красного цвета металлик на шпильках. В ушах у Чейз были длинные золотые серьги с бриллиантами, на шее — золотая цепочка с бриллиантовой подвеской, а на руке — золотое кольцо. Волосы она собрала в высокий хвост с выпущенными прядями, сделала макияж в натуральных оттенках и молочный маникюр.
Напомним, Чейз Инфинити посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards в розовом платье от модного дома Louis Vuitton.