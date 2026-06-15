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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
158
Время на прочтение
1 мин

В мини-юбке и с откровенным декольте: актриса Чейз Инфинити в красном наряде пришла на мероприятие

Актриса своим ярким образом привлекла внимание публики.

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Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
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Чейз Инфинити

Чейз Инфинити / © Getty Images

Чейз Инфинити посетила показ спектакля «Vulture: The Testaments/The Handmaid’s Tale», который состоялся в рамках фестиваля Tribeca в театре SVA в Нью-Йорке.

Для своего выхода знаменитость выбрала эффектный монохромный наряд насыщенного красного цвета. На Инфинити был ансамбль, состоящий из мини-юбки и скульптурного корсетного топа с глубоким декольте, объемными драпированными рукавами, выразительной линией талии и необычной конструкцией бедер, что придавало образу драматичности и авангардного настроения.

Чейз Инфинити / © Getty Images

Чейз Инфинити / © Getty Images

Актриса дополнила свой наряд слингбэками красного цвета металлик на шпильках. В ушах у Чейз были длинные золотые серьги с бриллиантами, на шее — золотая цепочка с бриллиантовой подвеской, а на руке — золотое кольцо. Волосы она собрала в высокий хвост с выпущенными прядями, сделала макияж в натуральных оттенках и молочный маникюр.

Напомним, Чейз Инфинити посетила церемонию вручения премии Gotham Television Awards в розовом платье от модного дома Louis Vuitton.

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Дата публикации
Количество просмотров
158
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