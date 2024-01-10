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В мини-юбке и с ожерельем из ракушек: Алессандра Амбросио на вечеринке в Бразилии

В мини-юбке и с ожерельем из ракушек: Алессандра Амбросио на вечеринке в Бразилии

Алессандра Амбросио / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

Модель продолжает отдыхать у себя на родине.

42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – решила провести свой построждественский отпуск в Бразилии, откуда уже делилась фото с пляжа.

Алессандра Амбросио в Бразилии / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандра Амбросио в Бразилии / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

На отдыхе модель не только загорает и плавает в океане, но и посещает вечеринки. На одну из таких Але надела молочную вязаную мини-юбку и черный топ с ракушками на бретельках, а сверху накинула вязаный кардиган. Свой образ Амбросио дополнила ожерельем тоже из ракушек, босоножками на невысоких каблуках и браслетами из камней. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги модели.

(листайте фото вправо)

Напомним, ранее обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже. Она стала главной звездой январского выпуска чешского Vogue.

Алессандра Амбросио в Vogue / © Instagram Алессандры Амбросио
Алессандра Амбросио в Vogue / Фото: Instagram Алессандры Амбросио

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