В мини-юбке и с ожерельем из ракушек: Алессандра Амбросио на вечеринке в Бразилии

Модель продолжает отдыхать у себя на родине.
42-летняя бразильская топ-модель и экс-"ангел" Victoria's Secret – Алессандра Амбросио – решила провести свой построждественский отпуск в Бразилии, откуда уже делилась фото с пляжа.
На отдыхе модель не только загорает и плавает в океане, но и посещает вечеринки. На одну из таких Але надела молочную вязаную мини-юбку и черный топ с ракушками на бретельках, а сверху накинула вязаный кардиган. Свой образ Амбросио дополнила ожерельем тоже из ракушек, босоножками на невысоких каблуках и браслетами из камней. Наряд эффектно подчеркнул стройные ноги модели.
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Напомним, ранее обнаженная топ-модель Алессандра Амбросио позировала на пляже. Она стала главной звездой январского выпуска чешского Vogue.
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