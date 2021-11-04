В мини-юбке и с пикантным декольте: финалистка "Холостяка-11" похвасталась кокетливым луком

В мини-юбке и с пикантным декольте: финалистка "Холостяка-11" похвасталась кокетливым луком

Юлия Бельченко "Зайка" выложила фото с отдыха.

Финалистка 11-го сезона шоу "Холостяк" – Юлия Бельченко "Зайка" – опубликовала в Instagram новое фото с отдыха, на котором предстала в кокетливом аутфите.

Юлия позировала в белом бюстгальтере с пикантным декольте, белой блузке, завязанной на талии, и бежевой мини-юбке с драпировкой и рюшами. Белый цвет прекрасно оттенял красивый загар Бельченко.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Образ красотка дополнила шляпой с крупной цепочкой. Волосы она распустила и сделала легкий макияж.

Еще девушка похвасталась космическим образом, в котором она сходила на Хэллоуин-вечеринку. Ее не узнать.

Юлия Бельченко "Зайка" / Instagram Юлии Бельченко

Ранее "Зайка" показала пикантное видео, на котором она предстала в черном жакете на голое тело.

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