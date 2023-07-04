В мини-юбке и с пластырем на ноге: Ева Лонгория на презентации фильма в Мадриде

48-летняя звезда сериала "Отчаянные домохозяйки" Ева Лонгория недавно впервые срежиссировала полнометражный фильм Flamin Hot, поэтому в последнее время часто появляется на различных шоу, чтобы продвигать свою работу.

4 июля знаменитость вышла к фотографам в Мадриде, где состоялась очередная презентация этого фильма. Для фотоколла Ева надела бежевый костюм, состоящий из мини-юбки и блейзера, рукава, которого она носила подвернутыми. Костюм женщина сочетала с белой футболкой и золотистыми туфлями-лодочками. Также она сделала элегантную укладку и макияж.

Однако был в этом образе один необычный момент, который привлекал внимание, - пластырь на ноге. Вероятно, актриса где-то поранилась перед мероприятием.

Ева Лонгория / Фото: Getty Images

Однако Ева не единственная знаменитость, которая появилась на публике с пластырем на ноге. Как-то первая леди США встретилась с Кейт Миддлтон на G7, и у нее тоже была заклеенная нога.

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