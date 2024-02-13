В мини-юбке и с помпонами: топ-модель Клаудия Шиффер позировала в образе чирлидерши

53-летняя супермодель 90-х – Клаудия Шиффер – опубликовала в своем Instagram несколько архивных фотографий, что приурочила к проведению в США Супербоула, решающего матч Национальной футбольной лиги в сезоне 2023 года.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Клаудия позировала в образе чирлидерши команды New York Giants. Она надела синий свитшот с названием команды, красную плиссированную мини-юбку и высокие гольфы. В руках модель держала красные помпоны. А на втором снимке Шиффер позировала на спине футболиста в форме.

Фото: Instagram Синди Кроуфорд

Напомним, Блейк Лайвли в стильном спортивном образе посетила Супербоул. В VIP-ложе актриса была запечатлена вместе с певицей Тейлор Свифт . Обе знаменитости пришли поддержать во время футбольного матча Трэвиса Келси - бойфренда Свифт, который играл за команду "Канзас-Сити Чифс".

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

Тейлор Свифт / Фото: Associated Press

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