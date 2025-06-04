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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
Количество просмотров
1134
Время на прочтение
1 мин

В мини-юбке и снова без бюстгальтера: Дакота Джонсон в кокетливом луке посетила развлекательное шоу

35-летняя актриса продемонстрировала образ total black, в котором сочетались сдержанная классика и современная дерзость.

Автор публикации
Фото автора: Алина Онопа Алина Онопа
Дакота Джонсон

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке. В студии она предстала в кокетливом аутфите.

На ней был черный костюм из фактурной ткани. Он состоял из приталенного жакета с откровенным вырезом, под которым не было бюстгальтера, и асимметричной мини-юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги. Она выглядела соблазнительно.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Дакота Джонсон / © Getty Images

Образ Джонсон дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями-лодочками на шпильках.

У нее были распущены волосы и макияж с коричневой помадой. Лук Дакота завершила лаконичными золотыми украшениями.

Напомним, Дакота Джонсон вышла в свет в боди с V-образным декольте, которое просвечивалось. Под ним не было бюстгалтера.

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Дата публикации
Количество просмотров
1134
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