В мини-юбке и снова без бюстгальтера: Дакота Джонсон в кокетливом луке посетила развлекательное шоу

Дакота Джонсон / © Getty Images

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Дакота Джонсон посетила «Вечернее шоу» с Джимми Фэлоном в Нью-Йорке. В студии она предстала в кокетливом аутфите.

На ней был черный костюм из фактурной ткани. Он состоял из приталенного жакета с откровенным вырезом, под которым не было бюстгальтера, и асимметричной мини-юбки, которая подчеркнула ее стройные ноги. Она выглядела соблазнительно.

Дакота Джонсон / © Getty Images

Образ Джонсон дополнила черными капроновыми колготами и черными лакированными туфлями-лодочками на шпильках.

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У нее были распущены волосы и макияж с коричневой помадой. Лук Дакота завершила лаконичными золотыми украшениями.

Напомним, Дакота Джонсон вышла в свет в боди с V-образным декольте, которое просвечивалось. Под ним не было бюстгалтера.