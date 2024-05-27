В мини-юбке и сумкой Miu Miu: французский фэшн-блогер Мара Лафонтан в трендовом теннискоре

Теннисный стиль заполонил мир моды, но особенно гармонично, конечно же, он выглядел на этом чемпионате.

Французская звезда Instagram, модель и дизайнер ювелирных украшений Мара Лафонтан посетила спортивное мероприятие - Открытый чемпионат Франции по теннису, который состоялся в Париже. На этом мероприятии девушка появилась в одном из самых главных модных трендов лета 2024 - теннискоре.

Девушка сочетала белую мини-юбку со складками и ветровку от Lacoste, которую носила немного расстегнутой на животе. Еще один обязательный атрибут теннискора - кроссовки в ретро-стиле, которые нужно сочетать с высокими белыми носками и, конечно же, Мара их добавила в этот образ.

Завершали ее образ стильные очки тоже в ретро-стилистике, объемная прическа, украшение на шее в виде зажигалки и маленькая сумка от Miu Miu с короткими ручками.

Мара Лафонтан / Фото: Getty Images

Отметим, что о теннискоре все активно заговорили из-за Зендеи, после выхода фильма "Соперники" с ее участием. Особенно популярной стала футболка с принтом I Told Ya от Loewe. А вот что значит эта вещь и почему является культовой мы рассказывали уже ранее.

Зендея / Фото: Getty Images

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