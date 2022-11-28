В мини-юбке и свитере с голым плечом: стильная Алина Байкова на новых съемках

Образ знаменитости был очень стильным.
Украинская модель Алина Байкова опубликовала на своей странице в Instagram стильное видео со съемочной площадки, чтобы показать, как проходит ее рабочий день.
Вероятно, Байкова снимается сейчас в новой рекламной кампании для итальянского бренда Pinko, поскольку тегнула именно их, а также фотографа Габриэле Ди Мартино.
На девушке был свитер с открытым плечом нежно-пудрового оттенка, мини-юбка с белой подкладкой и грубые черные ботинки.
В руках она несла фирменный клатч от Pinko и жакет в тон юбке. Также стоит отметить роскошную укладку модели и насыщенный макияж.
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