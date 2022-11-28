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В мини-юбке и свитере с голым плечом: стильная Алина Байкова на новых съемках

Автор
Юлия КаранковскаяЮлия Каранковская
Дата публикации
Просмотры
769
Время на прочтение
1 мин
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В мини-юбке и свитере с голым плечом: стильная Алина Байкова на новых съемках

Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

Образ знаменитости был очень стильным.

Украинская модель Алина Байкова опубликовала на своей странице в Instagram стильное видео со съемочной площадки, чтобы показать, как проходит ее рабочий день.

Вероятно, Байкова снимается сейчас в новой рекламной кампании для итальянского бренда Pinko, поскольку тегнула именно их, а также фотографа Габриэле Ди Мартино.

На девушке был свитер с открытым плечом нежно-пудрового оттенка, мини-юбка с белой подкладкой и грубые черные ботинки.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

В руках она несла фирменный клатч от Pinko и жакет в тон юбке. Также стоит отметить роскошную укладку модели и насыщенный макияж.

Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / © Instagram Алины Байковой
Алина Байкова / Фото: Instagram Алины Байковой

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Дата публикации
Просмотры
769
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