В мини-юбке и топе с глубоким вырезом: Эмма Стоун в сопровождении мужа появилась на кинопремии

Эмма Стоун посетила состоявшуюся в Лос-Анджелесе церемонию вручения наград Film Independent Spirit Awards 2025. На мероприятие она пришла в сопровождении своего мужа – американского комика и сценариста Дэйва Маккери.

Эмма Стоун и Дэйв Маккери / Фото: Associated Press

Эмма в роли продюсера представляла фильм "Настоящая боль" (A Real Pain), который получил награду за лучший сценарий.

Она появилась там в интересном луке, который по заказу создала для нее новозеландская модельер Эмилия Викстед. На Стоун был черный топ с разрезом и глубоким V-образным вырезом. На бретельках он был расшит черными и зелеными камнями и жемчугом. Верх актриса скомбинировала с контрастной зеленой мини-юбкой и черными остроносыми туфлями с ремешками.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

У Эммы была стрижка пикси и макияж с розовой помадой. Уши она украсила золотыми серьгами, а руки – кольцами.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

На улице актриса предстала с черной сумкой Louis Vuitton и в черных солнцезащитных очках.

Эмма Стоун / Фото: Associated Press

Напомним, Эмма Стоун на вечеринку, посвященную 50-летию развлекательного комедийного шоу Saturday Night Live, пришла в длинном красном платье Louis Vuitton с карманами, набитыми рассыпавшимся попкорном.

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