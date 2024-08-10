В мини-юбке и топе с рюшами: Анна Тринчер в кокетливом луке озвучила главную героиню мистического триллера

Анна Тринчер озвучила главную героиню эпического экшена "Ворон".

Во время дубляжа певица предстала в кокетливом аутфите. На ней была нежно-голубая мини-юбка, белый топ с кружевом и шлепки с логотипом Chanel. Лук она дополнила укладкой с локонами, легким макияжем и лаконичными украшениями.

Анна Тринчер

Фильм "Ворон" – это современная версия легендарного комикса от режиссера "Белоснежки и охотника" Руперта Сандерса. Это новая адаптация культового произведения, имеющего миллионы фанатов по всему миру. Эрик Дрейвен – рок-музыкант, погибающий от рук преступников вместе со своей любимой, однако от мистического вождя – Ворона – мужчина получает шанс на справедливое возмездие.

Анна Тринчер

"В эту работу я вложила частичку себя и прониклась сюжетом еще с самого начала работы над дубляжем. Это действительно качественный фильм, который хоть и пропитан трагизмом и болью мести, все равно влюбляет в себя. Поэтому я жду не только того, чтобы украинский зритель услышал мой голос в образе главной героини, но чтобы в целом узнал об этой истории настоящей любви", – поделилась Анна.

Анна Тринчер

Главного героя Эрика Дрейвена сыграл младший из клана красавцев-викингов – Билл Скашгорд. А главную героиню, которую озвучила Тринчер, играет британская певица и танцовщица FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт).

FKA twigs говорит, что "Ворон" – задал для нее новую планку любви и верности. Ведь Шелли Уэбстер – это современная и живая женщина, а не просто молчаливый бред в фантазиях Эрика.

"Шелли – очень крутая, она не изменила своей любви даже под страхом смерти. Я думаю, что всем зрителям моя героиня будет по душе за свою искренность, жажду отдаваться чувствам и не переставать бороться за свое счастье", – добавила Тринчер.

Анна Тринчер

Анна Тринчер

"Ворон" – это новая адаптация оригинального комикса Джеймса О'Барра, который приобрел мегапопулярность после своего выхода в 90-х годах. За созданием произведения кроется не менее трагическая история: невесту автора насмерть сбил пьяный водитель. Чтобы найти новый смысл в жизни, Джеймс присоединился к морской пехоте. Там он и создал "Ворона", вложив туда все свои переживания после смерти любимой.

В украинский прокат мистический триллер "Ворон" выйдет 22 августа.

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