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В мини-юбке и топе с рюшами: Анна Тринчер в кокетливом луке озвучила главную героиню мистического триллера

В мини-юбке и топе с рюшами: Анна Тринчер в кокетливом луке озвучила главную героиню мистического триллера

Анна Тринчер

Украинская певица подарила свой голос главной героини фильма "Ворон".

Анна Тринчер озвучила главную героиню эпического экшена "Ворон".

Во время дубляжа певица предстала в кокетливом аутфите. На ней была нежно-голубая мини-юбка, белый топ с кружевом и шлепки с логотипом Chanel. Лук она дополнила укладкой с локонами, легким макияжем и лаконичными украшениями.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер

Фильм "Ворон" – это современная версия легендарного комикса от режиссера "Белоснежки и охотника" Руперта Сандерса. Это новая адаптация культового произведения, имеющего миллионы фанатов по всему миру. Эрик Дрейвен – рок-музыкант, погибающий от рук преступников вместе со своей любимой, однако от мистического вождя – Ворона – мужчина получает шанс на справедливое возмездие.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер

"В эту работу я вложила частичку себя и прониклась сюжетом еще с самого начала работы над дубляжем. Это действительно качественный фильм, который хоть и пропитан трагизмом и болью мести, все равно влюбляет в себя. Поэтому я жду не только того, чтобы украинский зритель услышал мой голос в образе главной героини, но чтобы в целом узнал об этой истории настоящей любви", – поделилась Анна.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер

Главного героя Эрика Дрейвена сыграл младший из клана красавцев-викингов – Билл Скашгорд. А главную героиню, которую озвучила Тринчер, играет британская певица и танцовщица FKA twigs (Талия Дебретт Барнетт).

FKA twigs говорит, что "Ворон" – задал для нее новую планку любви и верности. Ведь Шелли Уэбстер – это современная и живая женщина, а не просто молчаливый бред в фантазиях Эрика.

"Шелли – очень крутая, она не изменила своей любви даже под страхом смерти. Я думаю, что всем зрителям моя героиня будет по душе за свою искренность, жажду отдаваться чувствам и не переставать бороться за свое счастье", – добавила Тринчер.

Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер
Анна Тринчер / ©
Анна Тринчер

"Ворон" – это новая адаптация оригинального комикса Джеймса О'Барра, который приобрел мегапопулярность после своего выхода в 90-х годах. За созданием произведения кроется не менее трагическая история: невесту автора насмерть сбил пьяный водитель. Чтобы найти новый смысл в жизни, Джеймс присоединился к морской пехоте. Там он и создал "Ворона", вложив туда все свои переживания после смерти любимой.

В украинский прокат мистический триллер "Ворон" выйдет 22 августа.

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