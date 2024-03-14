В мини-юбке и трендовых балетках: Джулия Фокс под прицелом папарацци

После насыщенных нескольких дней в Лос-Анджелесе модель Джулия Фокс вышла на непринужденную прогулку. Звезда надела мини-юбку черного цвета, которую сочетала с многослойной трикотажной кофтой в рубчик разных оттенков.

Также Фокс надела капроновые гольфы и трендовые нежно-розовые балетки, которые вернулись в моду. На глазах у модели были очки в черной оправе, а на лице - макияж со светло-бежевой помадой на губах.

Волосы, как и брови, Джулия недавно осветлила и нарастила, поэтому ее прическа выглядит кардинально иначе.

Джулия Фокс / Фото: Getty Images

В Калифорнии она проводит время в связи с церемонией Оскар, которая состоялась в ночь с 10 на 11 марта. Джулия была среди гостей афтепати Vanity Fair, для которого выбрала экстравагантный наряд черного цвета с огромным головным убором.

Джулия Фокс на вечеринке Vanity Fair / Фото: Getty Images

Читайте также:

Образы Джулии Фокс (90 фото)