В мини-юбке и трендовых балетках: Джулия Фокс под прицелом папарацци

Известная модель продемонстрировала образ, навеянный двухтысячными.
После насыщенных нескольких дней в Лос-Анджелесе модель Джулия Фокс вышла на непринужденную прогулку. Звезда надела мини-юбку черного цвета, которую сочетала с многослойной трикотажной кофтой в рубчик разных оттенков.
Также Фокс надела капроновые гольфы и трендовые нежно-розовые балетки, которые вернулись в моду. На глазах у модели были очки в черной оправе, а на лице - макияж со светло-бежевой помадой на губах.
Волосы, как и брови, Джулия недавно осветлила и нарастила, поэтому ее прическа выглядит кардинально иначе.
В Калифорнии она проводит время в связи с церемонией Оскар, которая состоялась в ночь с 10 на 11 марта. Джулия была среди гостей афтепати Vanity Fair, для которого выбрала экстравагантный наряд черного цвета с огромным головным убором.
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