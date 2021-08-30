В мини-юбке и в кроп-топе: 42-летняя Кортни Кардашьян на прогулке с бойфрендом

В мини-юбке и в кроп-топе: 42-летняя Кортни Кардашьян на прогулке с бойфрендом

Трэвис опять решился на полет в самолете с любимой.

Звезда реалити и бизнесвумен, 42-летняя Кортни Кардашьян, прилетела в Италию со своим бойфрендом - барабанщиком панк-группы Blink-182 Трэвисом Баркером. Пару заметили держащимися за руки в Венеции. Кортни была одета в красную мини-юбку, крот-топ и кофту с декольте, а дополнила свой образ черными мюлями и небольшой сумкой. Трэвис был в полосатых штанах и футболке.

Кортни Кардашьян и Трэвис Баркер / Getty Images

После прогулки они посетили показ бренда Dolce & Gabbana, который проходил на площе Сан-Марко. Для мероприятия звезда выбрала довольно смелый лук, ведь ее платье было полностью прозрачным и демонстрировало бюстье. Трэвис надел костюм на голое тело.

Перед мероприятием пара отдыхала в Портофино и даже показала поклонниками несколько романтических фото. На одном из них Кортни позировала в черном бикини от Gucci.

Напомним, что ранее Трэвис не летал на самолетах 13 лет. Дело в том, что 19 сентября 2008 года самолет Learjet 60 разбился во время выполнения взлета в аэропорту Колумбия Метрополитан в Южной Каролине. На его борту находились музыканты Трэвис Баркер и Адам Гольдштейн, которые оказались единственными выжившими в той катастрофе. Они смогли вовремя покинуть борт и проинформировали экстренные службы о наличии еще четверых человек в горящем самолете. Баркер получил ожоги второй и третьей степени, которые покрывают примерно 2/3 его тела.

После катастрофы Баркер стал страдать аэрофобией, но, видимо, Кортни настолько благотворно влияет на него, что несколько недель тому назад музыкант решился отправится с ней в Мехико, а теперь и в Италию.

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Кортни Кардашьян на прогулках с бойфрендом (10 фото)

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